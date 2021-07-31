Глава Карачаево-Черкесии вакцинировался от коронавируса

"На этой неделе я завершил второй этап вакцинации, чувствую себя абсолютно нормально. Поэтому также призываю вакцинироваться всех, кто этого еще не сделал. В республике ежедневно вакцинируется порядка 1 тыс. человек, мы растем в этом плане - и достаточно хорошими темпами", - сообщил Темрезов на своей странице в Instagram.

На сегодня в Карачаево-Черкесии первый компонент вакцины получили свыше 40% взрослого населения, это более 86 тыс. человек. Для жителей республики функционируют 13 прививочных пунктов. Число передвижных пунктов для вакцинации увеличено с 18 до 25.

За последние сутки в республике выявили 59 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 22 385 случаев инфицирования, 20 685 жителей выздоровели, 303 умерли. В госпиталях получает лечение 691 пациент, остальные лечатся амбулаторно.