{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Карачаево-Черкесии вакцинировался от коронавируса

По словам Рашида Темрезова, в регионе ежедневно ставят прививку от коронавируса около 1 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 31 июля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"На этой неделе я завершил второй этап вакцинации, чувствую себя абсолютно нормально. Поэтому также призываю вакцинироваться всех, кто этого еще не сделал. В республике ежедневно вакцинируется порядка 1 тыс. человек, мы растем в этом плане - и достаточно хорошими темпами", - сообщил Темрезов на своей странице в Instagram.

На сегодня в Карачаево-Черкесии первый компонент вакцины получили свыше 40% взрослого населения, это более 86 тыс. человек. Для жителей республики функционируют 13 прививочных пунктов. Число передвижных пунктов для вакцинации увеличено с 18 до 25.

За последние сутки в республике выявили 59 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 22 385 случаев инфицирования, 20 685 жителей выздоровели, 303 умерли. В госпиталях получает лечение 691 пациент, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Лесные пожары в Турции
Около 100 россиян в Бодруме временно разместили в других отелях из-за лесных пожаров
Жизнь граждан РФ вне опасности, подчеркнули в генконсульстве России в Анталье
Читать полностью