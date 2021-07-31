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Пандемия COVID-19

В Белоруссии планируют использовать собственную вакцину от коронавируса в 2022 году

Вопрос производства препарата прорабатывается

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Прототип вакцины от коронавируса разработан в Белоруссии, в 2022 году этот препарат планируют использовать для иммунизации населения. Об этом председатель президиума Национальной академии (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков заявил в субботу в эфире телеканала "Беларусь - 1".

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"На сегодняшний день прототип вакцины создан, ее называют по-иному кандидатской вакциной. Теперь остается ее проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания. Надеемся, что в следующем году мы передадим [вакцину] уже для широкой вакцинации", - отметил Гусаков.

"Вопрос производства нашей вакцины прорабатывается Министерством здравоохранения, но в принципе мы с этим заданием справились", - добавил глава НАН республики.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. Белоруссия ведет переговоры с тремя китайскими компаниями о совместном производстве препаратов от COVID-19 и о коммерческой поставке к концу августа около 1 млн доз. 3 июня в Белоруссии был зарегистрирован российский "Спутник Лайт".

Более 1,38 млн белорусов получили первую дозу вакцины от COVID-19, из них более 947,4 тыс. человек прошли полный курс иммунизации.

Теги
БелоруссияПандемия COVID-19
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