{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Комбинация "Спутника V" с другими вакцинами.
Комбинация "Спутника V" с другими вакцинами.
Комбинация "Спутника V" с другими вакцинами.
Комбинация "Спутника V" с другими вакцинами.
Комбинация "Спутника V" с другими вакцинами.
Пандемия COVID-19

Комбинация "Спутника V" с другими вакцинами. Главное о коронавирусе за 31 июля

© EPA-EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

​​​​​​​Россия

  • Всего зафиксировано 6 265 873 случая заражения, из них новых — 23 807. За сутки умерли 792 человека, за весь период — 158 563.
  • Число смертей из-за коронавируса в стране в июле стало максимальным за всю эпидемию.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 197,5 млн случаев заражения (данные университета Джона Хопкинса).
  • Во Франции идут массовые демонстрации против обязательной вакцинации и санитарных пропусков. По данным МВД Франции, в субботу на улицы французских городов выйдут до 160 тыс. человек.
  • Исследование в Аргентине показало безопасность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами.
  • В США число госпитализаций с COVID-19 достигло рекордных за пять месяцев показателей.
  • В Токио обновлен максимум суточных заражений коронавирусом. В городе выявили 4 058 случаев.
  • Жители Вильнюса могут привиться от коронавируса, не выходя из машины. Предварительная регистрация для этого не нужна, достаточно предъявить удостоверение личности.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
СМИ: трое полицейских пострадали при столкновениях на манифестации в Париже
О состоянии пострадавших стражей порядка информации нет, отмечает телеканал BFMTV
Читать полностью