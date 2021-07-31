Комбинация "Спутника V" с другими вакцинами. Главное о коронавирусе за 31 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 265 873 случая заражения, из них новых — 23 807. За сутки умерли 792 человека, за весь период — 158 563.
- Число смертей из-за коронавируса в стране в июле стало максимальным за всю эпидемию.
Москва
- Всего зафиксировано 1 506 126 случаев заражения, из них новых — 3 514.
Мир
- Всего зафиксировано более 197,5 млн случаев заражения (данные университета Джона Хопкинса).
- Во Франции идут массовые демонстрации против обязательной вакцинации и санитарных пропусков. По данным МВД Франции, в субботу на улицы французских городов выйдут до 160 тыс. человек.
- Исследование в Аргентине показало безопасность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами.
- В США число госпитализаций с COVID-19 достигло рекордных за пять месяцев показателей.
- В Токио обновлен максимум суточных заражений коронавирусом. В городе выявили 4 058 случаев.
- Жители Вильнюса могут привиться от коронавируса, не выходя из машины. Предварительная регистрация для этого не нужна, достаточно предъявить удостоверение личности.