В России за сутки выявили 23 807 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 807, до 6 265 873. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%. В частности, в Москве за сутки выявили 3 514 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 1 915, в Подмосковье - 1 592, в Нижегородской области - 539, в Свердловской - 512, в Воронежской - 487. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 498 691.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 771, до 5 608 619. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,5% от общего количества заразившихся. В частности, за сутки число выздоровевших в Москве возросло на 4 159, в Санкт-Петербурге - на 1 931, в Подмосковье - на 1 815, в Красноярском крае - на 520.

Число летальных исходов возросло за сутки на 792 против 794 днем ранее, до 158 563. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,53%, следует из данных штаба. В частности, за сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 74 смерти, в Москве - 73, в Краснодарском крае - 32, в Подмосковье - 29, в Иркутской, Нижегородской и Ростовской областях - по 28.