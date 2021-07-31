В Москве зарегистрировали минимальное число смертей из-за коронавируса за сутки с 17 июня

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 73 против 76 днем ранее, что стало минимумом с 17 июня. Это следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Всего в столице, по данным штаба, с начала пандемии умерли 25 626 заболевших - 1,7% от общего числа.

Количество заразившихся в городе возросло за сутки на 3 514 против 3 481, до 1 506 126. В относительном выражении прирост составил 0,23%.

Число выздоровевших за сутки возросло на 4 159, до 1 360 030. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 120 470 человек.