Массовые демонстрации против обязательной вакцинации начались во Франции

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Демонстрации противников обязательной вакцинации от коронавируса и санитарных пропусков начались в субботу во многих городах по всей Франции. В Париже было заявлено четыре протестных марша, и их участники уже начали прибывать в заранее объявленные точки сбора.

Один из кортежей должен стартовать в 14:00 (15:00 мск) от метро Вилье в сторону площади Бастилии и пройдет близко к Елисейским полям. Однако повторения погромов 2019 года, как и мирных акций с яркими плакатами, на главном торговом проспекте французской столицы ожидать не стоит. За соблюдением уже давно действующего запрета на проведение маршей на Елисейских полях будут следить многочисленные отряды полиции, которые с самого утра расположились в этом районе. В общей сложности обеспечивать порядок на манифестациях в Париже будут около 3 тыс. полицейских и жандармов.

Еще два марша, предположительно, объединятся в один в районе Лувра и проследуют к зданию Министерства социальных дел и здравоохранения Франции. Четвертую манифестацию организует глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он призвал сторонников собраться в 14:30 (15:30 мск) у вокзала Монпарнас и также проследовать к зданию Минздрава.

Как сообщала ранее газета Le Figaro, в префектуре столичной полиции опасаются возможных беспорядков в ходе предстоящих манифестаций. По данным МВД, в субботу на улицы французских городов выйдут до 160 тыс. человек.

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного пропуска для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования. Как констатировали ранее власти, Франция вступила в четвертую волну пандемии с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах. В настоящий момент органы здравоохранения ежедневно регистрируют около 25 тыс. новых случаев инфицирования.

В среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что кабмин рассчитывает с 9 августа официально утвердить санитарный пропуск. В то же время он выразил надежду, что пропуск может быть упразднен в середине ноября. Соответствующий законопроект уже был одобрен обеими палатами парламента и сейчас находится на рассмотрении в Конституционном совете.