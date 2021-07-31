Жители Вильнюса могут привиться от коронавируса, не выходя из машины

ВИЛЬНЮС, 31 июля. /ТАСС/. Жителям Вильнюса с субботы предоставлена возможность сделать прививку от коронавируса в пункте вакцинации, не выходя из автомобиля. Как сообщила мэрия города, предварительная регистрация для этого не нужна, достаточно предъявить удостоверение личности.

"Ежедневно в хорошо известном жителям городском центре тестирования, где эту процедуру выполняют уже более года, с субботы можно также сделать прививку от коронавируса. Приехавшим на автомобиле вакцину введут прямо в салоне машины", - говорится в сообщении мэрии. Прибывшие иным способом тоже без ограничений смогут пройти вакцинацию.

После прививки автомобилисту рекомендовано поставить машину в специальную зону и подождать 15 минут, чтобы убедиться в отсутствии острой негативной реакции на вакцину. Для остальных посетителей центра тестирования для этой цели устроена отдельная зона отдыха.

Вакцинация от коронавируса началась в Литве по возрастным группам (с пожилых людей) и по профессиональным категориям (с медиков и социальных работников) 27 декабря 2020 года. Иммунизация не является обязательной в стране. Как считают эпидемиологи, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 70% населения, однако в ходе социологических опросов выяснилось, что прививки согласны сделать только 64% жителей.

Одной или двумя дозами в Литве привились 1,39 млн человек, или 49,6% взрослого населения. Власти рассчитывали, что уровень коллективного иммунитета будет достигнут к середине лета.