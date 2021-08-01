В Крыму за сутки выявили 381 случай заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. В крыму за сутки зафиксировали 381 случай заражения новым коронавирусом, сообщил в воскресенье на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

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"За 31 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 99 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять случаев завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестировали 5 858 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период - 50 680 человек", - добавил Аксенов.

В регионе 11-ый день подряд выявляют менее 400 случаев ежедневно. Впервые более 400 заражений за сутки зафиксировали 16 июля. На этом уровне показатель держался пять дней, 21 июля число заражений снизилось до 391.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 59 тыс. случаев заражения, выздоровели более 50 тыс. человек, умерли свыше 1,7 тыс. пациентов.