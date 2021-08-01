Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского

"Я искренне благодарен Ясену Николаевичу не только за возможность получить лучшее в стране классическое гуманитарное образование и свободное знание нескольких европейских языков, но и за сам дух свободы и творчества, который жил в стенах нашего родного факультета. Именно это чувство независимого мышления, тяга к новым знаниям, умение четко формулировать свои мысли были привиты нам коллективом блестящих преподавателей во главе с нашим бессменным деканом", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, во время вручения диплома Засурский посоветовал ему учиться и идти дальше. "Я его послушал и благодарен ему за совет. Никогда не жалел, что первое свое образование я получил на знаменитом факультете МГУ, который возглавлял наш Ясен Николаевич Засурский", - подчеркнул он.