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Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского

Генеральный директор Роскосмоса поблагодарил его за дух свободы и творчества, который жил в стенах факультета журналистики МГУ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, который умер в воскресенье на 92-м году жизни, за дух свободы и творчества.

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"Я искренне благодарен Ясену Николаевичу не только за возможность получить лучшее в стране классическое гуманитарное образование и свободное знание нескольких европейских языков, но и за сам дух свободы и творчества, который жил в стенах нашего родного факультета. Именно это чувство независимого мышления, тяга к новым знаниям, умение четко формулировать свои мысли были привиты нам коллективом блестящих преподавателей во главе с нашим бессменным деканом", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, во время вручения диплома Засурский посоветовал ему учиться и идти дальше. "Я его послушал и благодарен ему за совет. Никогда не жалел, что первое свое образование я получил на знаменитом факультете МГУ, который возглавлял наш Ясен Николаевич Засурский", - подчеркнул он.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияЗасурский, Ясен Николаевич
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