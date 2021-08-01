В июле COVID-19 заболели свыше 750 тыс. россиян

С 1 по 31 июля штаб сообщил о 751 274 случаях заражения в России против 442 682 в июне и 266 629 в мае. Число заболевших за месяц оказалось почти в четыре раза больше, чем в июле прошлого года.

Однако заболеваемость не достигла пиковых показателей зимы, а в самых густонаселенных регионах, таких как Москва и Подмосковье, она уже стабилизировалась либо пошла на спад. Кроме того, июль стал рекордным и по темпам вакцинации - за месяц число получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в стране выросло как минимум в полтора раза.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за июль возросло примерно на 750 тыс. - больше заболевших за один месяц в стране выявляли только в прошлом декабре, а количество смертей оказалось максимальным за всю пандемию, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Однако если в течение июня количество выявляемых в стране случаев удвоилось, то весь июль оно оставалось примерно на одном уровне - 23-25 тыс. в день.

Заболеваемость с учетом численности населения, которая в начале месяца составляла 14,3 случая в сутки на каждые 100 тыс. человек, к середине июля увеличилась до 17,1, но к концу снизилась до 15,8.

Вместе с тем из-за того, что количество выздоравливающих в стране заметно меньше числа заболевающих, в России серьезно возросло число так называемых активных случаев - тех, кто проходит лечение прямо сейчас. За месяц оно увеличилось примерно на треть и впервые с конца января превысило полмиллиона.

Пик смертности

Смертность из-за коронавирусной инфекции в России по итогам июля оказалась максимальной за все время пандемии. Штаб зарегистрировал 23 349 летальных исходов - почти вдвое больше, чем в июне, и в пять раз больше, чем в июле прошлого года.

Начиная с 6 июля каждый день сообщалось более чем о 700 умерших, причем неоднократно число смертей за сутки вплотную приближалось к 800.

При этом летальность нового заболевания в июле за счет высокой заболеваемости осталась примерно на прежнем уровне - около 3,1%. Если брать показатель за всю пандемию, то с начала июля он увеличился менее чем на 0,1 п. п. и сейчас составляет немногим больше 2,5%.

Вместе с тем следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Болезнь уходит в регионы

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, как и все предыдущие месяцы, остались главными очагами эпидемии в стране, но их доля в числе выявляемых случаев заражения заметно снизилась. Если в июне на них пришлось 56,7% всех заболевших в России, то в июле - только 37%.

Это связано в первую очередь с тем, что Москва прошла очередной подъем заболеваемости: в середине июня там выявляли до 9 тыс. случаев в день, а к концу июля - менее 4 тыс. В последние дни снизилась и смертность, опустившись ниже 100 летальных исходов в сутки.

В Московской области и Санкт-Петербурге темпы распространения инфекции стали замедляться только во второй половине прошлого месяца. И если в Подмосковье они сократились значительно, то в Петербурге ситуация пока стабилизировалась близко к пиковым показателям - в городе все еще выявляют около 1,9 тыс. заболевших ежедневно.

В июле коронавирус ушел в регионы: так, в Нижегородской области большую часть месяца подтверждают свыше 500 случаев заражения в сутки, а в Свердловской эта отметка была превышена в последние два дня (притом что зимой регион к ней даже не приближался). Серьезные вспышки, которые по силе превзошли все предыдущие, произошли в Крыму и Севастополе, Красноярском и Ставропольском краях, Самарской и Оренбургской областях и многих других частях страны.

Успехи вакцинации

Несмотря на высокую заболеваемость, российские власти, за исключением отдельных регионов, например Бурятии, не пошли по пути строгих ограничений. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, если другим странам приходится вводить локдаун по несколько раз, "значит, наверное, [это] не самое эффективное средство".