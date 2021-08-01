Полиция задержала 76 человек на манифестациях 31 июля во Франции

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Французские полицейские в субботу задержали 76 участников манифестаций против санитарных пропусков во Франции. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Figaro со ссылкой на МВД республики.

По уточненным министерством данным, всего во Франции были задержаны 76 человек, из них 26 - в Париже. Ранее сообщалось о 19 задержанных по всей стране, из которых 10 - в Париже. Издание также добавляет, что после задержания в столице двое несовершеннолетних были взяты под стражу, в том числе за насилие в отношении стражей порядка.

В субботу по всей Франции прошли акции протеста против вакцинации и санитарных пропусков. Всего в них приняли участие 204 тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. - в Париже.

Как заявили представители правительства, расширенное применение санитарного пропуска, который обязателен для посещения кафе, доступа в концертный зал или кинотеатр, а также для пользования воздушным и железнодорожным транспортом, начнется 9 августа. Он будет содержать справку об иммунитете, данные о полной вакцинации или негативный результат недавнего ПЦР-теста. Власти обещают использовать этот документ "не дольше, чем того потребует ситуация". По оценкам экспертов, он может быть сохранен по крайней мере до конца этого года.