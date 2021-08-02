В Якутске после утечки газа на автостраде проведут ревизию магистралей

ЯКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Мэр Якутска Евгений Григорьев поручил ресурсоснабжающим предприятиям провести ревизию своих магистралей и сообщить о проблемных участках после утечки газа в воскресенье на автостраде. Об этом сообщается в понедельник в Instagram-аккаунте Григорьева.

"В связи с аварией на газопроводе в Якутске мною дано поручение ресурсоснабжающим организациям провести ревизию своих магистралей и в срок до 1 сентября сообщить о проблемных участках. Мы понимаем, что часть инфраструктуры эксплуатируется уже не первое десятилетие. И по мере возможностей инвестпрограмм предприятий осуществляется обновление сетей и оборудования. Но в данном вопросе для нас на первом месте это безопасность горожан. Наша задача - понимать, где слабые места, чтобы мы могли оперативно реагировать на те или иные события. До наступления зимы мы должны знать, где какие резервы имеются, особенно для снабжения объектов жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе АО "Сахатранснефтегаз", по факту утечки газа создана комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины произошедшего. В данный момент на автостраде идут восстановительные работы.

По данным пресс-службы компании, газопровод, построенный в 1968 году, находится в резерве и жилые дома не питает. "1 августа газопровод с обеих сторон был заглушен, сейчас ведутся восстановительные работы дорожного полотна и элементов благоустройства. Сегодня подрядной организацией будет уложен асфальт на автодороге в сторону аэропорта. И сегодня мы приступим к ремонту газопровода, который находится в левой части дорожного полотна в сторону города Якутска. Газопровод в футлярном исполнении, в дополнительном кожухе под дорожным полотном, поэтому выброс газа был с двух сторон этого футляра", - сказали в компании.

Вечером 1 августа на четырехполосной автостраде произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм, тем же вечером утечка газа была локализована. Движение по участку автострады, где произошел инцидент, частично ограничено. В пресс-службе регионального управления МЧС России сообщали, что угрозы близлежащим зданиям нет, никто не пострадал.