В Хакасии развернут производство медицинского кислорода

ТАСС, 2 августа. Станции по производству медицинского кислорода развернут в Абакане и в Саяногорске в течение этой недели, сообщил в понедельник глава Хакасии Валентин Коновалов.

"У нас была проблема с тем что потребление кислорода выросло в разы <...>. Мной было принято решение о закупке в республику собственных установок по производству кислорода. Часть потребности мы теперь будем перекрывать самостоятельно, нам не нужно будет закупать [кислород]. Установки будут смонтированы в Саяногорске и в Абакане уже на этой неделе", - сказал Коновалов во время общения с жителями в соцсетях.

В правительстве Хакасии уточнили ТАСС, что кроме Саяногорска и Абакана станцию по производству медицинского кислорода установят в Черногорске. Совокупная мощность станций составит 3,3 т кислорода в сутки, что соответствует потребностям республики в доковидный период. Потребление кислорода сейчас достигают 7-10 т в сутки.

С начала пандемии в республике выявили 30,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 26,4 тыс. пациентов выздоровели, 766 человек умерли.