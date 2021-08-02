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Пандемия COVID-19

В Крыму за сутки выявили 373 случая заражения коронавирусом

Из общего количества заболевших два случая завозные из-за рубежа

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. За сутки в Крыму выявили 373 случая заражения коронавирусом, сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

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"За 1 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 373 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 290 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестированли 4 067 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 100 человек, выздоровевших за весь период - 50 917 человек", - добавил Аксенов.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали около 60 тыс. случаев заражения, выздоровели более 50 тыс. человек, умерли свыше 1,7 тыс. пациентов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19
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