В Крыму за сутки выявили 373 случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. За сутки в Крыму выявили 373 случая заражения коронавирусом, сообщил в понедельник на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида. Главное о коронавирусе за 1 августа

"За 1 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 373 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 290 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два случая завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестированли 4 067 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 100 человек, выздоровевших за весь период - 50 917 человек", - добавил Аксенов.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали около 60 тыс. случаев заражения, выздоровели более 50 тыс. человек, умерли свыше 1,7 тыс. пациентов.