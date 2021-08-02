В Астраханской области ковидные койки заняты на 90%

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида.

В мире больше заражений, но меньше смертей от ковида. Главное о коронавирусе за 1 августа

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Астраханской области, в регионе развернули 10 ковидных госпиталей, в том числе два детских отделения, где сейчас проходят лечение 40 детей, за две недели работы детского госпиталя из него выписали 18 детей.

Ситуация с коронавирусом в области остается напряженной, несмотря на введенные с 26 июля ограничения в регионе и высокие темпы вакцинации населения. Ежедневно фиксируется стабильно высокий показатель прироста заразившихся. Так, за минувшие сутки он составил 287 новых случаев.

Как сообщал ТАСС, с 26 июля в связи с превышением эпидемиологического порога в два раза в Астраханской области до 8 августа отменили все массовые мероприятия, закрыли торговые центры, кроме продовольственных отделов, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры. Ввели ограничения на работу точек общепита - допускается функционирование летних веранд, работа службы доставки. Туристы могут заселяться в объекты туриндустрии только при наличии у них QR-кода после прохождения вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. В области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима, за этим следят сотрудники полиции.

По данным на 2 августа в Астраханской области вакцинировали от коронавирусной инфекции 57% от числа лиц, подлежащих вакцинации в регионе - это 267 242 человека, оба этапа иммунизации прошли 199 537 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 271 412 доз вакцины "Гам-ковид-вак", 11 488 доз вакцины "Спутник лайт", 6 880 доз вакцины "Эпиваккорона" и 1 610 доз вакцины "Ковивак".