Власти Мурманской области заявили о выполнении плана по вакцинации более чем на половину

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Число вакцинированных жителей Мурманской области превысило 178 тыс., что составляет более 51% от запланированного количества (всего 60% жителей). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на оперативном совещании в понедельник.

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За вторую половину июня темпы вакцинации в Мурманской области выросли в два раза - со 156 до 342 человек в день на 100 тыс. населения, медработники прививочных пунктов вакцинируют более 1,5 тыс. пациентов в день.

"Всего в регионе привиты более 178 тыс., это более 51% от плана. Прививочную кампанию обеспечивают 47 бригад, 35 из них - бригады 12 медорганизаций, подведомственных Минздраву. Достаточно активно работает наш выездной пункт в Ледовом дворце в Мурманске, на прошлой неделе привили около 2 тыс. человек", - сказал министр, добавив, что ситуация с распространением коронавируса в Мурманской области продолжает оставаться напряженной, однако наметилась тенденция к стабилизации.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 62 тыс., всего зафиксировали 1 580 умерших. Сегодня в области выявили 237 заболевших.