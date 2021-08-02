В СЖР заявили о готовности активизировать работу с белорусскими коллегами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России готов активизировать сотрудничество с белорусскими коллегами. Об этом ТАСС сообщил в понедельник секретарь СЖР Тимур Шафир.

Ранее Белорусский союз журналистов (БСЖ) решил приостановить свое участие в Международной федерации журналистов (МФЖ). Отмечалось, что такое решение принято в связи с "систематическим игнорированием чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов", в частности, по вопросу защиты информационного пространства от внешних медиаманипуляций.

БСЖ также заявил о намерении активизировать работу с национальными союзами и объединениями журналистов в Европейском союзе, СНГ, Евразии, Африке, Северной и Латинской Америке, а также активизировать прямые контакты с крупнейшим объединением журналистов Европы - Союзом журналистов России и крупнейшим в мире творческим и профессиональным объединением журналистов - Всекитайской ассоциацией журналистов.

"Активизация работы с белорусскими коллегами, особенно в области наработанного опыта защиты социальных и трудовых прав, вопросов безопасности является крайне важной для профессиональных сообществ наших стран. Союз журналистов России и белорусских коллег объединяют давние профессиональные традиции и практики, еще более важным является вопрос общего будущего нашей профессии, ее качества, непредвзятости и безопасности", - сказал Шафир ТАСС.

МФЖ в конце июля призвала принять меры против Белоруссии, после того как суд в Гомеле признал экстремистскими ресурсы польского телеканала "Белсат", вешающего на территорию Белоруссии на белорусском языке. Белорусский союз журналистов является официально признанным в стране союзом журналистов. При этом Белорусскую ассоциацию журналистов, объединяющую негосударственные СМИ, по иску Минюста Белоруссии планируется ликвидировать.