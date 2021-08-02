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В посольстве США заявили, что опечалены смертью Засурского

В дипмиссии отметили вклад президента журфака МГУ в развитие российско-американских отношений

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. США отмечают вклад президента журфака МГУ Ясена Засурского, который умер 1 августа на 92-м году жизни, в продвижение российско-американских отношений. Об этом написал в понедельник пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц в Twitter.

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"Мы опечалены смертью Ясена Засурского, президента факультета журналистики МГУ. Мы благодарны за его вклад в создание современных СМИ в России, воспитание нового поколения российских журналистов и продвижение российско-американских отношений", - говорится в сообщении.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ в 1965-2007 годах, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.

Теги
СШАРоссияЗасурский, Ясен Николаевич
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