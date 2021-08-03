Суд в Новосибирске отменил запрет работы заправки, принадлежавшей владельцу сгоревшей АГЗС

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отменил решение о приостановлении деятельности заправки на Гусинобродском шоссе, принадлежащей той же компании, что и АГЗС, которая располагалась на той же улице и на которой в июне произошел крупный пожар и пострадали 35 человек, говорится в сообщении на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска.