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Суд в Новосибирске отменил запрет работы заправки, принадлежавшей владельцу сгоревшей АГЗС

Октябрьский районный суд на 90 суток приостанавливал деятельность заправки на Гусинобродском шоссе

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отменил решение о приостановлении деятельности заправки на Гусинобродском шоссе, принадлежащей той же компании, что и АГЗС, которая располагалась на той же улице и на которой в июне произошел крупный пожар и пострадали 35 человек, говорится в сообщении на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска.

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6 июля Октябрьский районный суд Новосибирска приостановил на 90 суток деятельность АГЗС на Гусинобродском шоссе. Приостановленная заправка принадлежит ООО "Сибгаз", той же компании, что и сгоревшая.

"Новосибирским областным судом отменены постановления о признании общества с ограниченной ответственностью "Сибгаз" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Дела возвращены в Октябрьский районный суд Новосибирска на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.

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