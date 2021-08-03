Власти Северной Осетии приобретут 30 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. В Северной Осетии приобретут 30 аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Сергей Тебиев.

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"Из республиканского бюджета выделено 54 млн рублей для приобретения 30 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их распределят по медицинских учреждениям республики исходя из потребности для оказания больным с коронавирусом", - сказал Тебиев.

В частности, аппараты ИВЛ установят в республиканском кожно-венерологическом диспансере и эндокринологическом центре. Там планируется развернуть дополнительно 30 реанимационных коек для больных коронавирусом.

Всего в республике COVID-19 подтвердился у 19 005 человек (+62 за сутки), выздоровели 18 339 человек, 265 случаев - летальные.