Власти Северной Осетии приобретут 30 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. В Северной Осетии приобретут 30 аппаратов искусственной вентиляции легких для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Сергей Тебиев.
"Из республиканского бюджета выделено 54 млн рублей для приобретения 30 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их распределят по медицинских учреждениям республики исходя из потребности для оказания больным с коронавирусом", - сказал Тебиев.
В частности, аппараты ИВЛ установят в республиканском кожно-венерологическом диспансере и эндокринологическом центре. Там планируется развернуть дополнительно 30 реанимационных коек для больных коронавирусом.
Всего в республике COVID-19 подтвердился у 19 005 человек (+62 за сутки), выздоровели 18 339 человек, 265 случаев - летальные.