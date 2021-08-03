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Новые меры в Ростовской области.
Новые меры в Ростовской области.
Новые меры в Ростовской области.
Новые меры в Ростовской области.
Новые меры в Ростовской области.
Пандемия COVID-19

Новые меры в Ростовской области. Главное о коронавирусе за 3 августа

© Владимир Смирнов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 334 195 случаев заражения, из них новых — 22 010. За сутки умерли 788 человек, за весь период — 160 925.
  • В Ростовской области для посещения МФЦ, допуска в фитнес-клубы и организации общественного питания (в том числе на летние веранды) потребуют сертификат о вакцинации, документ о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.
  • Более 98% госпитализированных с коронавирусом в стране не прошли вакцинацию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • В "Векторе" заявили, что менее 1% привитых заболели после полного курса. При этом доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для "Спутника V", 1,3% для "Эпиваккороны" и 0,93% для "Ковивака".
  • Медики рекомендуют переболевшим проверить здоровье из-за опасности тромбозов.
  • Власти Гонконга ужесточают правила въезда для пассажиров из России — они смогут зарегистрироваться на рейс только в случае прохождения полной вакцинации.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 513 892 случая заражения, из них новых — 1952 (впервые с 28 апреля в столице выявили менее 2000 инфицированных). Госпитализированы 1030 человек. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 199,1 млн случаев заражения, умерли 4 240 279 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Еврокомиссия признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется "Спутник V".
  • Исследование более 3,5 млн британцев, которые вакцинировались препаратами от AstraZeneca и Pfizer, показало, что эти прививки незначительно повышают вероятность некоторых форм тромбов. Риск получить тромбоз после заражения коронавирусом примерно в 15 раз выше нормы.
Теги
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