Новые меры в Ростовской области. Главное о коронавирусе за 3 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 6 334 195 случаев заражения, из них новых — 22 010. За сутки умерли 788 человек, за весь период — 160 925.
- В Ростовской области для посещения МФЦ, допуска в фитнес-клубы и организации общественного питания (в том числе на летние веранды) потребуют сертификат о вакцинации, документ о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.
- Более 98% госпитализированных с коронавирусом в стране не прошли вакцинацию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- В "Векторе" заявили, что менее 1% привитых заболели после полного курса. При этом доля заболевших среди всех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79% для "Спутника V", 1,3% для "Эпиваккороны" и 0,93% для "Ковивака".
- Медики рекомендуют переболевшим проверить здоровье из-за опасности тромбозов.
- Власти Гонконга ужесточают правила въезда для пассажиров из России — они смогут зарегистрироваться на рейс только в случае прохождения полной вакцинации.
Москва
- Всего зафиксировано 1 513 892 случая заражения, из них новых — 1952 (впервые с 28 апреля в столице выявили менее 2000 инфицированных). Госпитализированы 1030 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 199,1 млн случаев заражения, умерли 4 240 279 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Еврокомиссия признала электронные цифровые сертификаты вакцинации Сан-Марино, где широко используется "Спутник V".
- Исследование более 3,5 млн британцев, которые вакцинировались препаратами от AstraZeneca и Pfizer, показало, что эти прививки незначительно повышают вероятность некоторых форм тромбов. Риск получить тромбоз после заражения коронавирусом примерно в 15 раз выше нормы.