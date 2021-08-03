Власти Гонконга ужесточают правила въезда для пассажиров из России

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга с 9 августа ужесточат требования для пассажиров из числа резидентов этого специального административного района Китая, въезжающих с территории России. Они смогут зарегистрироваться на рейс только в случае прохождения полной вакцинации от коронавирусной инфекции, проинформировало во вторник генеральное консульство России.

"Правительство Гонконга сообщило об изменении с 9 августа мер санитарно-эпидемиологического контроля в отношении прибывающих из-за рубежа. Теперь по местной классификации все зарубежье разделено на три группы (ранее было пять) - страны с высоким, средним и низким уровнем риска заболеваемости, в отношении которых применяется разный режим", - поясняется в сообщении генконсульства.

Россия отнесена к перечню "стран с высоким риском заболевания". Это означает, что резиденты Гонконга, в течение последних трех недель проведшие более двух часов в России, смогут зарегистрироваться на рейс, следующий в специальный административный район, только в случае прохождения полной вакцинации (исключение допускается для сопровождаемых детей в возрасте до 12 лет).

Все лица, прибывающие в Гонконг из "стран высокого риска", проходят 21-дневный карантин, за время которого сдают четыре теста на COVID-19. По завершении карантинного периода предусмотрено семь дней "самонаблюдения" и еще один тест на 26-й день после прибытия.

Одним из пунктов обновленной гонконгской политики санитарно-эпидемиологического контроля стало появление возможности приезда в Гонконг для нерезидентов мегаполиса, не посещавших "страны с высоким риском заболевания".

Для прибывающих из "стран со средним уровнем риска" карантинный период составляет 21 день, при подтверждении вакцинации - 14 дней, при подтверждении вакцинации и положительных результатов серологического теста на антитела, сданного в признаваемой местными властями лаборатории, - семь дней. Для пассажиров из "стран зоны низкого риска" карантинный период составляет 14 дней, при подтверждении вакцинации - неделя.

Правила въезда

Требования для допуска к посадке на борт самолета, следующего в Гонконг, в целом останутся без изменений. Речь идет о необходимости предъявлять справку на английском или китайском языках об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного по стандарту ISO15189 не раньше, чем за 72 часа до вылета. Также необходим документ, подтверждающий бронь на соответствующий срок в одном из специализированных отелей.

Лицам, совершающим поездку в Гонконг, рекомендовано иметь несколько копий всех необходимых документов с тем, чтобы в случае необходимости оставить один экземпляр представителю авиакомпании. При умышленном введении в заблуждение местных властей относительно пребывания в тех или иных странах, контактов с вирусоносителями и заражения коронавирусом предусмотрено наказание в виде штрафа и лишения свободы.