В Москве впервые с 28 апреля выявили менее 2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 952 против 3 330 днем ранее, до 1 513 892. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Впервые с 28 апреля в столице выявили менее 2 000 инфицированных. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,13%.

В Москве за сутки зарегистрировали 71 смерть из-за новой инфекции (против 75 дней ранее), что стало минимумом с 15 июня. Всего из-за коронавируса в городе умерли 25 850 человек, следует из сообщения штаба.

Число выздоровевших за сутки возросло на 3 759, до 1 370 145. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 117 897 человек.