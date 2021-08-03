Военные передали в больницы Архангельской области кислород на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военные космодрома Плесецк передали в больницы Архангельской области в общей сложности 80 тонн кислорода для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

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"На космодроме Плесецк состоялась передача очередной партии жидкого кислорода для нужд медицинских организаций Архангельской области. 22 тонны жидкого кислорода было закачано специалистами боевого расчета заправки из железнодорожных цистерн в специальные автоцистерны для доставки в одну из городских больниц Архангельска. Это уже четвертая партия жидкого кислорода, переданная космодромом Плесецк для нужд медицинских организаций Архангельской области. Всего на данный момент военнослужащими северного космодрома уже передано более 80 тонн кислорода", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что помощь медицинским учреждениям муниципальной и государственной системы здравоохранения в обеспечении кислородом осуществляется по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу.

"Данные мероприятия не влияют на боеготовность воинских частей космодрома", - подчеркнули в Минобороны России.