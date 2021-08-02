У кого меньше шансов заразиться? Главное о коронавирусе за 2 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 312 185 случаев заражения, из них новых — 23 508. За сутки умерли 785 человек, за весь период — 160 137.
- Риск заражения снижается у человека с высоким уровнем молекулы интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носителя определенных генетических маркеров, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.
- Осенний праздник фонтанов в "Петергофе" отменили.
- ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз "Ковивака" в размере 21 тыс. 650 рублей.
- Минздрав Кубани проверит обстоятельства вакцинации семьи, умершей якобы после прививки.
Москва
- Всего зафиксировано 1 511 940 случаев заражения, из них новых — 3 330. Госпитализированы 758 человек.
- Московские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы с 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Возобновлять в ближайшее время фестивали и широко праздновать День города также не планируют.
Мир
- Всего зафиксировано более 198,5 млн случаев заражения, умерли 4 228 153 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Конгрессе США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории.
- В странах Европы число случаев COVID-19 превысило 60 млн.