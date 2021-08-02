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У кого меньше шансов заразиться?
У кого меньше шансов заразиться?
У кого меньше шансов заразиться?
У кого меньше шансов заразиться?
У кого меньше шансов заразиться?
Пандемия COVID-19

У кого меньше шансов заразиться? Главное о коронавирусе за 2 августа

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 312 185​​​​​​​ случаев заражения, из них новых — 23 508. За сутки умерли 785 человек, за весь период — 160 137.
  • Риск заражения снижается у человека с высоким уровнем молекулы интерферона альфа, высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носителя определенных генетических маркеров, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.
  • Осенний праздник фонтанов в "Петергофе" отменили.
  • ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз "Ковивака" в размере 21 тыс. 650 рублей.
  • Минздрав Кубани проверит обстоятельства вакцинации семьи, умершей якобы после прививки.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 511 940 случаев заражения, из них новых — 3 330. Госпитализированы 758 человек. 
  • Московские школы не планируется переводить на дистанционный режим работы с 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Возобновлять в ближайшее время фестивали и широко праздновать День города также не планируют.

Мир

  • Всего зафиксировано более 198,5 млн случаев заражения, умерли 4 228 153 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Конгрессе США представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории.
  • В странах Европы число случаев COVID-19 превысило 60 млн.
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