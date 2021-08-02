В России за сутки выявили 23 508 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 508, до 6 312 185. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

В частности, за сутки было выявлено 1 914 случаев в Санкт-Петербурге, 1 596 - в Московской области, 541 - в Нижегородской области, 527 - в Свердловской области, 483 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 511 265 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 785 против 789 днем ранее, до 160 137. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,54%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 60 смертей в Санкт-Петербурге, 34 - в Краснодарском крае, по 30 - в Московской области и Пермском крае, 28 - в Нижегородской области.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 893, до 5 640 783. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан 1 701 пациент в Московской области, 835 - в Санкт-Петербурге, 515 - в Красноярском крае, 499 - в Нижегородской области, 449 - в Свердловской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся COVID-19 в столице возросло за сутки на 3 330 против 2 484 днем ранее, до 1 511 940. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 75 против 78 днем ранее, до 25 779, следует из сообщения штаба.

Число выздоровевших за сутки возросло на 2 881, до 1 366 386. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 119 775 человек.