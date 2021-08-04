В Дагестане будут наращивать поставки кислорода из других регионов

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены наращивать поставки кислорода в медучреждения республики из других регионов, сообщили во вторник в пресс-службе главы Дагестана.

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"Из-за роста числа коронавирусных больных у нас увеличилась потребность в кислороде. Не все медучреждения оказались к этому готовы. Будем наращивать поставки из других регионов, поскольку своими силами не справляемся", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Сергея Меликова.

По данным властей, ежедневно в регионе фиксируют 200-205 новых случаев заболевания, госпитализируют порядка 450 человек (с внебольничными пневмониями и подозрением на новую коронавирусную инфекцию).

"Еще в середине мая эти показатели держались на уровне 40-50 человек. Причины очевидны: низкие темпы вакцинации и массовое несоблюдение ограничений. Заметьте, нет тех, кто оказался в тяжелом состоянии после прививки, если только не имело место сопутствующее заболевание", - сказал Меликов.

По мнению руководителя республики, желающих привиться с каждым днем все больше. "Вакцина имеется в достаточном количестве, а ввод новых пунктов позволяет нам каждый день иммунизировать 14 тысяч человек", - добавил он.

Отмечается, что в Дагестане для отдельных категорий граждан вакцинация обязательна.

Все действовавшие в Дагестане ограничения сохраняются, в том числе самоизоляция людей старше 65 лет, за исключением вакцинированных.