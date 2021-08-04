В Москве простятся с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским, умершим 1 августа на 92-м году жизни, состоится в Москве. Гражданская панихида пройдет во дворике журфака на Моховой, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета.

"Утром в храме Святой Мученицы Татианы при МГУ состоится отпевание, присутствовать смогут самые близкие и семья Ясена Николаевича. В 12:30 гроб установят во дворике журфака, возложить цветы и сказать слова прощания смогут все желающие", - сказали ТАСС в пресс-службе журфака. Похороны Засурского состоятся на Троекуровском кладбище.

Ранее соболезнования родным и близким Засурского выразил президент РФ Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что президент журфака заслужил безусловный авторитет и огромное уважение всех, кто прошел через легендарную "школу Засурского". Он также добавил, что воспитанники, коллеги и друзья Ясена Николаевича по праву считают его талантливым ученым, уникальным педагогом и организатором учебного процесса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что Засурский всегда с большой любовью и вниманием относился к своим студентам, в каждом умел разглядеть личность. "Ясена Николаевича Засурского больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, книги и монографии, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке", - говорится, в частности, в телеграмме, представленной пресс-службой кабмина.

В ближайшее время Союз журналистов России (СЖР) обсудит предложение главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева о присвоении имени Ясена Засурского факультету журналистики МГУ, сообщил ранее глава СЖР Владимир Соловьев. Кроме того, будет обсуждаться вопрос об установке памятника президенту журфака МГУ на балюстраде факультета.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета. Заслуженный журналист Российской Федерации.