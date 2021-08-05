Ливан надеется производить 12 млн доз вакцины "Спутник Лайт" в год

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ливан рассчитывает производить 60 млн доз вакцины "Спутник V" и 12 млн доз вакцины "Спутник Лайт" в год и ожидает завершения формальностей для подписания соглашения об их производстве с РФ. Об этом заявил в четверг на онлайн-конференции глава Минпрома Ливана Имад Хубалла.

"Согласно соглашению, которое мы подписываем, предусмотрено производство 60 млн доз [вакцины "Спутник V"]. Мы надеемся, что мы будем производить около 12 млн доз "Спутник Лайт" в год", - указал он.

"Наша ливанская компания "Арван" получила полную поддержку в том, что касается подписания технического соглашения. Мы сейчас ожидаем определенных формальностей со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), чтобы завершить всю эту процедуру", - подчеркнул Хубалла.

Сотрудничество в промышленности и энергетике

Хубалла сообщил, что Бейрут надеется на расширение сотрудничества с Москвой в энергетике и сфере промышленного производства.

Руководитель ливанского ведомства отметил, что республика нуждается сегодня "в самых различных областях сотрудничества". "Важная сфера - это энергетика. В частности, мы готовы сотрудничать и в сфере альтернативной энергетики, и в сфере традиционной энергетики, - отметил он. - Мы нуждаемся в развитии наших портов и области промышленности в целом".

Среди важных направлений для экономического взаимодействия сторон Хубалла также назвал сферы производства железа, металла, сахара. "Ливан нуждается в проектах и в области транспорта, в частности по производству локомотивов, транспортных средств", - добавил он.

"Мы надеемся, что новое ливанское правительство начнет заниматься всеми этими вопросами. Мы начали наш нынешний диалог с Россией. И мы надеемся, что этот диалог будет развиваться и Россия будет, возможно, заинтересована в целом ряде проектов", - резюмировал глава ливанского Минпрома.