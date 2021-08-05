Под Тверью начали выдавать продуктовые наборы жителям поврежденных ураганом домов

ТАСС, 5 августа. Власти Тверской области организовали выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям поврежденных во время урагана домов, который 2 августа прошел на территории города Андреаполя, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора Игоря Рудени в Андреаполе оказывается необходимая помощь жителям, пострадавшим от стихии. <...> Продолжаются регулярные подворовые обходы, организована выдача бесплатных продуктов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в наборы входят продукты первой необходимости, в том числе крупы, макароны, хлеб, консервы, чай, сахар, сгущенное молоко.

В городе Андреаполе продолжают восстанавливать электроснабжение, установлены 92 бетонные опоры линий электропередачи. "На данный момент проведен ремонт кровель 13 жилых домов, убрано более 370 деревьев, проведена расчистка 76 участков улиц. <...> К ликвидации последствий [непогоды] привлечена группировка сил и средств в количестве более 350 человек и 98 единиц техники", - отметили в пресс-службе.

На данный момент оказана помощь семьям, потерявшим близких в результате стихии, в Андреаполе и Осташковском городском округе. Готовятся документы на приобретение жилья для людей, чьи дома были разрушены, добавили в пресс-службе.

В понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с, наибольшие последствия стихии отмечены в Андреаполе и части Осташковского городского округа. Погибли три человека, еще восемь пострадали, госпитализация понадобилась пятерым из них, одну пострадавшую, по данным на 5 августа, выписали из больницы. Были повреждены около 65 домов, оборваны линии электропередачи, упало множество деревьев.