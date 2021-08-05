В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кировской области подростков

ТАСС, 5 августа. Четверо подростков, пострадавших в результате пожара в городе Вятские Поляны Кировской области, переведены из реанимации в отделение пульмонологии. У них сохраняется бронхолегочное поражение, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Пожар в неэксплуатируемом помещении защитного сооружения гражданской обороны на ул. Тойменка, 2, произошел в понедельник, 2 августа. Внутрь забрались пятеро подростков, подожгли бумагу и мусор и отравились продуктами горения. В тяжелом состоянии дети были доставлены в реанимацию.

"Все дети переведены из реанимации в отделение пульмонологии, один в удовлетворительном состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести. Один подросток еще кислородозависим, находится на кислородной маске. У всех детей сохраняется бронхолегочное поражение", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию объекта. Также прокуратура области проверит исполнение законов в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних, даст оценку исполнения родительских обязанностей в семьях детей, а также работы системы профилактики.