Путин поручил принять проект постановления о повторном оказании помощи пострадавшим от ЧС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить принятие проекта постановления по оказанию повторной помощи людям, чье жилье неоднократно пострадало от ЧС.

В пятницу на совещании у главы государства по ситуации с паводками и пожарами в регионах губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн рассказал, что жители пострадавших от паводков районов в 2019 году уже получили выплаты на капремонт, однако повторные затопления в 2020 году привели к необходимости переселения людей. При этом, по словам Гольдштейна, эти граждане формально не имеют права на еще одну выплату, так как уже получили помощь.

"Ирек Энварович [Файзуллин, министр строительства РФ], нужно сделать это [предусмотреть возможность повторного оказания помощи]", - сказал Путин.

"Принято, Владимир Владимирович", - ответил глава Минстроя. Он пояснил, что соответствующий документ уже подготовлен и внесен в правительство. "Повторные ЧС, когда поражаются дома, которые первично поразились в предыдущий период, такой нормативный документ разработан, согласован и внесен в правительство", - пояснил Файзуллин.

"Когда будет принят?" - уточнил Путин. Глава Минстроя ответил, что в ближайшие дни. "Это нужно сделать", - еще раз подчеркнул президент.

Содержание гидротехнических сооружений в ЕАО

Путин также поручил Минфину РФ проработать вопрос выделения финансирования на содержание гидротехнических сооружений (ГТС) в ЕАО. Об этом президента попросил Гольдштейн, по его словам, такая мера поддержки актуальна в связи с частыми паводками, которые наносят региону и его жителям большой ущерб.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся, это эксплуатация гидротехнических сооружений, которые мы должны содержать в надлежащим виде. Такие затраты составляют 27,3 млн рублей. На протяжении долгого времени при заявке в Минфин они [затраты] не считаются приоритетными и социально значимыми и остаются без внимания. В связи с тем, что мы тонем постоянно на Дальнем Востоке, прошу рассмотреть возможность и дать поручение включения таких расходов, как содержание ГТС, как первоочередные социально значимые", - пояснил губернатор.

"По поводу первоочередности содержания гидросооружений. Антон Германович [Силуанов, министр финансов РФ], я думаю, что губернатор прав. В этом смысле регион требует особого внимания с точки зрения борьбы с паводками", - сказал Путин.

"Ясно, отработаем, Владимир Владимирович, мы включим в наши первоочередные расходы эти позиции", - ответил Силуанов.