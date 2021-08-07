МВД изучает рекомендации Совета Федерации по сохранению обязательного техосмотра

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. МВД России изучает рекомендации Совета Федерации по реформированию системы техосмотра и сохранению регулярных проверок автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время рекомендации Совета Федерации <...> "О внесении изменений в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" поступили в МВД России и находятся на рассмотрении", - сказал собеседник агентства. В МВД отметили, что пока считают преждевременным высказывать свою позицию по данным рекомендациям.

Газета "Коммерсантъ" 19 июля сообщила, что комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство РФ собственный план реформирования системы техосмотра транспортных средств. В противовес ГИБДД, выступившей за отмену обязательного техосмотра, сенаторы такие регулярные проверки автомобилей считают нужным сохранить, обязав при этом водителей возить с собой и предъявлять инспекторам диагностическую карту. В случае ее отсутствия будет грозить штраф 500 рублей по ст. 12.3 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения").

Кроме того, штраф 2 тыс. рублей за зафиксированный автоматической камерой проезд транспортного средства, не прошедшего техосмотр, предлагается ввести уже с 1 октября 2021 года, а не с 1 марта 2022 года, как это предусмотрено законодательством.

В свою очередь, МВД России направило в правительство предложения об отмене обязательного прохождения техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, а для тех, кто будет проходить техосмотр добровольно, предложено снизить стоимость полиса ОСАГО и ставки транспортного налога.

С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки. Вместе с тем с 22 августа этого года рядовым автовладельцам для оформления полиса ОСАГО необязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром.