Техника Минобороны прибыла в Иркутскую область для борьбы с лесными пожарами

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Техника Министерства обороны РФ прибыла в Иркутскую область и направляется в Киренский район для борьбы с лесными пожарами. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Колонна техники Минобороны РФ сегодня вечером прибудет в Киренский район. Колонна уже прошла Усть-Кут (500 км севернее Иркутска). Всего на тушение лесных пожаров в Киренский район Министерство обороны России направило 19 единиц техники", - сообщила пресс-служба.

По сообщению лесоохраны, в Киренском районе действуют пять лесных пожаров. По сообщению пресс-службы правительства, сегодня вечером ожидается локализация двух пожаров общей площадью 1,1 тыс. га. При благоприятных погодных условиях на борьбу с пожарами направят Ил-76. Оставшиеся три пожара планируется локализовать в ближайшие два дня.

Кроме того, Ил-76 вылетел из Братска с 42 тоннами воды на борту для борьбы с пожарами в Катангском районе. Также в тушении пожаров в Катангском и Киренском районах запланирована работа четырех вертолетов Ми-8 Иркутской базы авиационной охраны лесов.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, на 7 августа площадь пожаров в регионе составляет 122,2 тыс. га.