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Лесные пожары в России

Мишустин поручил к сентябрю определить финансирование лесопожарного центра "Север"

Власти намерены создать центр на базе аэропорта Черемшанка в Красноярском крае, он будет бороться с возгораниями в удаленных и труднодоступных регионах Арктики

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минприроды к 1 сентября определить финансирование межрегионального лесопожарного центра "Север". Как сообщает пресс-служба правительства РФ, такое поручение дано по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

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"Минприроды совместно с Минфином, МЧС, Минпромторгом, Рослесхозом подготовить и представить в правительство предложения по завершению формирования межрегионального лесопожарного центра "Север", источникам и объемам его финансирования на 2022 год и последующие годы", - следует из перечня поручений.

Кроме того, Минприроды, МЧС, Минфин и правительство Якутии должны к 1 октября представить в кабмин РФ согласованные предложения по целесообразности и срокам создания в Якутии регионального лесопожарного центра.

До 1 ноября 2021 года Минприроды поручено совместно с заинтересованными федеральными ведомствами "подготовить предложения по механизму оперативного увеличения группировок сил и средств по борьбе с лесными пожарами, а также в целях проведения превентивных противопожарных мероприятий".

Межрегиональный лесопожарный центр "Север" планируется создать на базе аэропорта Черемшанка в Красноярском крае для оперативного реагирования на пожарную опасность в удаленных и труднодоступных регионах Арктики.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЛесные пожары в РоссииЯкутияКрасноярский край
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