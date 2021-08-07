Завершить работы на поврежденном в Нижневартовске газопроводе планируют 8 августа

ТАСС, 7 августа. Повреждение газопровода в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отразится на газо- и водоснабжении части потребителей города. Завершить работы по восстановлению планируют 8 августа, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе администрации Нижневартовска.

"В связи с проведением работ по восстановлению поврежденного газопровода возможно понижение параметров с последующим кратковременным отключением горячего водоснабжения для жителей, проживающих в микрорайонах 23, 24, 2П и 16П, а также ограничение поставки газа потребителям в старой части города. Работы планируется завершить до 8 августа", - сообщили в пресс-службе.

Газопровод диаметром 500 мм повредил экскаватор при проведении дорожных работ на улице Героев Самотлора в районе дома №30. Трубопровод был перекрыт, угрозы жителям нет. Газопровод подавал газ к котельной, и после его перекрытия для объекта была задействована резервная линия газоподачи.