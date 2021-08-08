{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Файзуллин поздравил строителей с профессиональным праздником

Министр строительства и ЖКХ отметил умение специалистов выполнять поставленные задачи в непростых условиях

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин отметил умение строителей выполнять поставленные задачи в условиях непростой работы, а также поздравил их с профессиональным праздником.

"Я хочу поздравить строителей, семьи. Это очень непростая работа, но строители всегда умели, умеют и будут уметь выполнять те задачи, которые стоят в муниципалитетах, регионах и на федеральном уровне. Поздравляю, коллеги, всех с праздником!", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-24".

День строителя отмечается в России ежегодно во второе воскресенье августа.

Теги
РоссияФайзуллин, Ирек Энварович
Около 800 различных соцобъектов планируют построить в Москве в рамках реновации
В рамках программы около 45 тыс. семей уже переехали или переезжают в построенные дома, подчеркнул Сергей Собянин
Читать полностью