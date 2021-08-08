Пострадавшие от лесного пожара жители якутского села Бясь-Кюель получат выплаты

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Якутии направят единовременные выплаты жителям села Бясь-Кюель Горного района, чьи дома или постройки пострадали от огня. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального правительства.

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"Параллельно с восстановлением домов с понедельника начнутся выплаты компенсаций всем жителям села Бясь-Кюель Горного района, пострадавшим от лесного пожара. Минтруд и районная администрация составляют списки с полными данными жителей села. Отмечается, что под особым контролем наиболее уязвимые группы населения. Каждый пострадавший житель села получит единовременную компенсацию в размере 30 000 рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона Айсен Николаев поручил кабмину решить вопрос о направлении детей из села Бясь-Кюель во всероссийские детские оздоровительные лагеря. "Также подготовлены 124 места в лагере "Сосновый бор" в Якутске. Минобрнауки и районная администрация формируют список детей, которые выедут в лагерь во вторник", - добавили в правительстве.

По информации регионального Минздрава, за сутки в селе зарегистрировано 61 обращение по поводу ухудшения состояния здоровья в связи со смогом. Все обратившиеся получают лечение амбулаторно, министерству поручено увеличить бригады врачей на местах, в частности, специалистов для обследования органов дыхания и глаз. Как добавили в пресс-службе, для пожилых граждан будет организована санаторная реабилитация.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу. В райцентре Бердигестях открыты три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Пожарным удалось отстоять 225 домов. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета. Ранее в МЧС России сообщили, что пожар в селе Бясь-Кюель локализован, всего сгорело 32 строения, 20 из них - жилые дома. По данным районных властей, пожар у села находится примерно в 2-3 км.