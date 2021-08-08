Карелия направила в Якутию группу спасателей для тушения лесных пожаров

ТАСС, 8 августа. Власти Карелии направили группу специалистов парашютно-десантной пожарной службы в Якутию на помощь в тушении лесных пожаров, сообщила в воскресенье пресс-служба главы Республики Карелия.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Карелия направила дополнительные силы для тушения природных пожаров в Якутии, 20 опытных сотрудников парашютно-десантной пожарной службы уехали из Петрозаводска в Архангельск. Именно оттуда самолет доставит дополнительные силы из Северо-Западного федерального округа, в том числе из Карелии, в город Мирный", - говорится в сообщении.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе своего доклада президенту РФ Владимиру Путину обещал оказать Якутии помощь в борьбе с пожарами. По данным пресс-службы, пожарные из Карелии будут тушить лесные пожары в Якутии "до улучшения лесопожарной обстановки в регионе". Ранее глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обратился к главе Карелии с просьбой направить специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов для тушения природных пожаров.