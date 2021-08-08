В Башкирии создали 67 пунктов временного размещения на случай эвакуации из зоны пожаров

ТАСС, 8 августа. Власти Башкирии развернули 67 пунктов временного размещения на случай эвакуации людей из зоны природных пожаров. Группировку сил по борьбе с огнем увеличили почти до 1,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

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"Борьба с природными пожарами в республике продолжается. Сейчас совместные силы брошены на действующие 25 пожаров, общая площадь которых составляет 2 098,4 га, из них локализовано 8 очагов на общей площади 1 589 га. На тушение задействовано 202 единицы техники, 1 440 человек. В готовности к развертыванию 67 пунктов временного размещения с общей вместимостью 12 080 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты провели опашку населенных пунктов, граничащих с лесными массивами. Угроза населенным пунктам отсутствует. Эвакуация населения не требуется.