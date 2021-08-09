В Минздраве рассказали о состоянии детей, госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Дети, госпитализированные после отравления в поезде Мурманск - Адлер, находятся в удовлетворительном и стабильном состоянии.

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Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минздрава РФ.

"К настоящему моменту 91 ребенок, следовавший в поезде сообщением Мурманск - Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализирован в краевые больницы. Состояние детей удовлетворительное и стабильное. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Минздрав контролирует оказание медицинской помощи детям.