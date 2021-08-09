Макрон выразил соболезнования католическому приходу в связи с убийством священника

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования католическому приходу в Вандее в связи с убийством священника. Об этом в понедельник сообщили в Елисейском дворце.

"Президент выразил свое глубокое сочувствие приходу в Вандее в связи с гибелью священника", - указали в администрации французского лидера.

"От имени нации я отдаю дань памяти Оливье Мэру", - написал также Макрон в своем Twitter.

Ранее телеканал BFM сообщил, что убивший католического священника выходец из Руанды до конца июля в течение целого месяца находился в психиатрической клинике. Подозреваемый сам явился в понедельник в полицию, чтобы сообщить о совершенном им преступлении.

40-летний руандиец 18 июля 2020 года совершил поджог собора в Нанте, где он служил сторожем. После этого он находился под стражей, но был выпущен весной 2021 года в ожидании предстоящего судебного процесса. Последнее время он проживал у своей жертвы.