Росприроднадзор проверит завод, входящий в ОДК, после выбросов формальдегида в Омске

ОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора из-за выбросов формальдегида, которые несколько дней подряд фиксировались в Омске, организовало внеплановую проверку Омского моторостроительного объединения им. П .И. Баранова (филиал АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" - ОДК). Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Ирина Бовина.

Жители Омска во время прямой линии с президентом РФ пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Выбросы формальдегида фиксировались в атмосфере Омска 26, 27 и 28 июля, превышение предельно допустимой концентрации этого вещества составляло от 3,3 до 4,2 раз.

"Информация о превышении предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе формальдегида рассмотрена с учетом метеорологических условий. В настоящее время Управлением проводится проверка в отношении АО "ОДК" филиала "Омского моторостроительного объединения им. П.И. Баранова", от стационарных источников которого осуществляется выброс загрязняющих веществ, в том числе и формальдегида", - сказала Бовина.

По ее словам, специалисты провели отбор проб промышленных выбросов, но результаты их анализа еще неизвестны. В пресс-службе ОДК ТАСС пояснили, что Росприроднадзор не предоставлял компании официальных протоколов о превышении предельных показателей формальдегида, однако в связи с возникшей ситуацией на заводе им. Баранова пройдет внеплановая проверка.

"Мы с пониманием к этому относимся. Вместе с тем отметим, что предприятие никогда не превышало нормативы по предельно допустимым выбросам формальдегида. Известно, что Омск является одним из крупнейших промышленных центров страны, где расположено множество промышленных предприятий, способных быть источником выбросов", - подчеркнули в компании.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.