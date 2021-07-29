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В атмосфере Омска зафиксировали четырехкратное превышение ПДК формальдегида

Превышение ПДК зарегистрировали в Октябрьском административном округе

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Пост наблюдения за качеством воздуха зафиксировал в Омске четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Об этом сообщается в четверг на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"28 июля 2021 года содержание формальдегида составило 4,2 ПДК в Октябрьском административном округе, в остальных округах города превышения ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения воздуха в Омске был повышенный", - говорится в сообщении.

В региональном Минприроды ТАСС сообщили, что данные о выбросах переданы в Росприроднадзор для установления источника и принятия соответствующих мер.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.

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