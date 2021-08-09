Самый большой в Петербурге пункт вакцинации от COVID-19 открылся в ТЦ "Галерея"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Санкт-Петербурге пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, рассчитанный на прием до тысячи человек в день, открылся в торговом центре "Галерея" у Московского вокзала в центре города. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"Мы расширяем сеть прививочных пунктов: самый большой в городе открыли в торговом комплексе "Галерея". Сегодня он начал работать в штатном режиме. Этот прививочный пункт рассчитан на прием тысячи человек в день. Призываю всех, кто этого еще не сделал, пройти вакцинацию", - сказал Беглов.

Глава города отметил, что эпидемия продолжается, и именно вакцинация является самым эффективным способом борьбы с инфекцией.

Ранее сообщалось, что в торговом центре откроют 11 прививочных кабинетов, там будут работать 11 врачей, 11 медицинских сестер, шесть администраторов. Вакцинация будет проводиться препаратами "Спутник V" и "Спутник лайт". Режим работы пункта - ежедневно с 10:00 до 22:00. Как отметили в администрации, площадь помещений - 600 кв. м., что позволит избежать скопления людей.

В общей сложности в Санкт-Петербурге работают более 140 пунктов вакцинации, выездные прививочные бригады. Всего в городе прививку первым компонентом сделали более 1,4 млн человек, завершили цикл вакцинации более 1,1 млн.

По последним данным, в Петербурге выявили 545 893 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 517 896 человек, умерли 19 708. За последние сутки в городе выявили 1 895 случаев заражения.