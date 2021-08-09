Пострадавшие от пожаров жители села Бясь-Кюель в Якутии начнут получать помощь 10 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Жители села Бясь-Кюель Горного района Якутии, где в результате лесного пожара повреждены дома и постройки, начнут получать финансовую и социальную помощь с 10 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

8 августа глава Якутии Айсен Николаев подписал распоряжение о мерах поддержки семей, утративших жилье в результате пожара в селе Бясь-Кюель. Согласно документу, каждому члену семьи, утратившей жилые помещения вследствие пожара, окажут единовременную материальную помощь в размере 30 тыс. рублей на приобретение товаров первой необходимости.

"С 10 августа пострадавшие от лесного пожара из села Бясь-Кюель в Якутии начнут получать финансовую и иную социальную помощь. Соответствующее распоряжение о восстановлении в кратчайшие сроки инфраструктуры в селе и оказании социальной помощи жителям дал глава республики Айсен Николаев", - говорится в сообщении.

Кроме того, к началу отопительного сезона за счет республиканского бюджета будут возведены новые дома взамен утерянных. В селе началась расчистка территории, также готовится проект схемы газоснабжения новых домов.

Отмечается, что специалисты Минимущества, Минсельхоза, департамента ветеринарии в течение недели завершат оценку ущерба имуществу и сельскому хозяйству. "В ближайшее время начнутся выплаты компенсаций и возмещение утрат за заготовленное сено и домашний скот. Также будут применены нормы региональных мер о выплате за утраты имущества", - уточняется в сообщении.

В регионе, как уточнили в пресс-центре, составляют списки пожилых граждан, которым выдадут путевки в реабилитационные центры. Кроме того, для детей организовали поездки в оздоровительные центры: во всероссийский детский центр "Орленок" на отдых уже отправлены 18 детей, еще 124 места подготовлены в детском лагере "Сосновый Бор" в Якутске.

О пожаре

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. В райцентре Бердигестях открыли три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Пожарным удалось отстоять 225 домов. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета. По уточненным данным властей, 31 жилой дом не подлежит восстановлению.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. За сутки в регионе ликвидированы три пожара на площади свыше 16 тыс. га, локализованы восемь на площади более 60 тыс. га, обнаружены четыре новых пожара.