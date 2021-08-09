Четырех детей из Карелии, отравившихся в поезде по дороге в лагерь, выписали из больницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 августа. /ТАСС/. Первую группу детей из больницы в Туапсе выписали в понедельник после госпитализации из-за отравления в поезде. Вместе с сопровождающими они поехали отдыхать в оздоровительный лагерь, сообщила на своей странице "ВКонтакте" главный врач городской детской поликлиники №1 Надежда Дрейзис, которая по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова отправилась в Краснодарский край для контроля за лечением детей.

"Наконец, можно подвести окончательные итоги этого очень непростого дня: четыре ребенка из Карелии выписаны из больницы Туапсе, вместе с сопровождающими поехали в лагерь. Надеюсь, завтра количество выписываемых увеличится", - написала она.

Дрейзис побывала во всех больницах, куда после отравления попали дети из Карелии. После посещения Туапсинкой, Белореченской и Апшероской больниц она также сообщила, что у детей с выявленным норовирусом перед выпиской должны взять контрольные анализы, после чего их смогут отпустить в лагерь. "В Белореченской больнице уже у детей взяли этот контроль, результаты будут завтра. В Туапсе берут сегодня, соответственно результаты будут позже. В Апшеронской больнице анализы возьмут в четверг, результаты - в пятницу. Прошу всех набраться терпения", - отметила Дрейзис, добавив, что все дети чувствуют себя хорошо.