В Краснодарском крае выписали из больницы 36 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер

КРАСНОДАР, 9 августа. / ТАСС/. Детей, которых в минувшие выходные сняли с поезда Мурманск - Адлер с пищевым отравлением, постепенно выписывают из больницы. Их отправляют к местам отдыха, сообщается на сайте РЖД.

"Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом №226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ОАО "РЖД" проводит собственное расследование обстоятельств происшествия и оказывает содействие ведомствам, предварительно, завтра планируется выписать детей из лечебных учреждений Белореченска и Апшеронска после результатов заключительных анализов.

6 августа дети, ехавшие в летние лагеря из Мурманска в Адлер, пожаловались на пищевое отравление. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").