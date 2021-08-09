{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отравление детей в поезде Мурманск - Адлер
Обновлено 

В Краснодарском крае выписали из больницы 36 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер

Их доставили к местам отдыха специализированными детскими автобусами

КРАСНОДАР, 9 августа. / ТАСС/. Детей, которых в минувшие выходные сняли с поезда Мурманск - Адлер с пищевым отравлением, постепенно выписывают из больницы. Их отправляют к местам отдыха, сообщается на сайте РЖД.

На эту тему
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер. Главное
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.

"Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом №226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ОАО "РЖД" проводит собственное расследование обстоятельств происшествия и оказывает содействие ведомствам, предварительно, завтра планируется выписать детей из лечебных учреждений Белореченска и Апшеронска после результатов заключительных анализов.

6 августа дети, ехавшие в летние лагеря из Мурманска в Адлер, пожаловались на пищевое отравление. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Теги
РоссияКраснодарский крайОтравление детей в поезде Мурманск - Адлер
СМИ: в Пекине выявили случай заболевания сибирской язвой
Признаки болезни обнаружили у жителя северо-восточной провинции Хэбэй
Читать полностью