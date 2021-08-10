В Крыму за сутки выявили 394 случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 394 случая заражения новым коронавирусом, сообщил во вторник на своей странице во " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

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"За 9 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 394 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 354 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", — написал Аксенов.

Он уточнил, что на коронавирус в регионе протестировали 1 203 человека. "Количество выздоровевших за сутки составляет 378 человек, выздоровевших за весь период - 53 045 человек", — добавил Аксенов.

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировали более 61 тыс. случаев заражения, выздоровели более 51 тыс. человек, умерли около 1,8 тыс. пациентов.