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Удаленка для непривитых студентов.
Удаленка для непривитых студентов.
Удаленка для непривитых студентов.
Удаленка для непривитых студентов.
Удаленка для непривитых студентов.
Пандемия COVID-19

Удаленка для непривитых студентов. Главное о коронавирусе за 9 августа

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 469 910 случаев заражения, из них новых — 22 160. За сутки умерли 769 человек, за весь период — 165 650.
  • В Петербурге выявили минимум случаев заражения с 6 июля (1 895).
  • Минобрнауки считает целесообразным перевести не прошедших вакцинацию или имеющих медотвод студентов на удаленку.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 529 350 случаев заражения, из них новых — 2 150. Госпитализированы 673 человека. Умерли 59 человек (минимум с 9 июня).
  • Павильоны "Здоровая Москва" с 9 августа вновь будут проводить профилактические обследования и работать на выявление осложнений после коронавируса.

Мир

  • Всего зафиксировано более 202,8 млн случаев заражения, умерли 4 297 888 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Курение заподозрили в снижении эффективности вакцины компании Pfizer.
Теги
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