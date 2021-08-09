Удаленка для непривитых студентов. Главное о коронавирусе за 9 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 6 469 910 случаев заражения, из них новых — 22 160. За сутки умерли 769 человек, за весь период — 165 650.
- В Петербурге выявили минимум случаев заражения с 6 июля (1 895).
- Минобрнауки считает целесообразным перевести не прошедших вакцинацию или имеющих медотвод студентов на удаленку.
Москва
- Всего зафиксировано 1 529 350 случаев заражения, из них новых — 2 150. Госпитализированы 673 человека. Умерли 59 человек (минимум с 9 июня).
- Павильоны "Здоровая Москва" с 9 августа вновь будут проводить профилактические обследования и работать на выявление осложнений после коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 202,8 млн случаев заражения, умерли 4 297 888 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Курение заподозрили в снижении эффективности вакцины компании Pfizer.